شكرا لقرائتكم خبر عن المنشآت والمطاعم السياحية: 30 يونيو "علامة فارقة" أنقذت مصر من الفوضى والانهيار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية برئاسة عادل المصرى، رئيس الغرفة بخالص التهنئة للشعب المصرى، وللرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يوليو المجيدة.

وقال عادل المصرى، رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، فى بيان صحفى، إن أعضاء مجلس الإدارة وجميع العاملين بالغرفة الرئيسية والفروع التابعة واعضاء الجمعية العمومية للغرفة، يعربون عن تأييدهم للرئيس عبد الفتاح السيسى، فى كل خطواته التى يتخذها للحفاظ على أمن مصر وعزتها وكرامتها، وعلى مسيرة البناء والتنمية الشاملة التى يقودها، والتى من شأنها الحفاظ لمصرنا الحبيبة على الريادة والقيادة وبناء مصر الحديثة والغد المشرق والأفضل.

وأضاف المصرى، أن ثورة 30 يونيو، ستظل علامة فارقة فى تاريخ الوطن، ففى هذا اليوم العظيم خرج الملايين من أبناء الشعب المصرى منتفضين ضد قوى الشر والظلام فى مشهد حضارى يصعب تكراره ويستحيل نسيانه، شهد له العالم أجمع، حيث صنع الشعب المصرى واحدة من أعظم الثورات فى التاريخ، وعمت المصريين فيه البهجة فى كل الميادين، ليستعيد هويته وينقذ البلاد من الفوضى والانهيار، وتمارس الدولة هيبتها ودورها الوطنى فى بناء الحاضر والمستقبل.

وأشار عادل المصرى إلى أن احتفالنا بتلك الذكرى الوطنية، يأتي تجسيداً لنجاح إرادة شعب أَبىِّ، احتمى بحكمة قائده وثار في وجه جماعات الشر بدافع من وطينته، ليُسطر بذلك صفحة عز وخلود ستظل على مر العصور، شاهدة على نبل البطولة وشرف الصمود، وستبقى على مر الزمان تحكى لقادم الأجيال.

وتوجه رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، لما تشهده الدولة المصرية من إنجازات ضخمة وعملاقة على أرض الواقع خلال فترة رئاسته وقيادته للبلاد، والتي ُتبشر بمستقبل عظيم نفخر به جميعا، وتفتخر به الأجيال بعدنا، داعياً المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة المجيدة على مصرنا الغالية بالتقدم والرقى والازدهار التوفيق والسداد، وأن يحفظ الله مصر من كل مكروه وسوء، وأن تحقق مصرنا الحبيبة ما تصبوا إليه نحو المزيد من التقدم والازدهار والرخاء فى ظل القيادة الحكيمة.