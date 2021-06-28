شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الاثنين 28-6-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت أسعار العملات اليوم الاثنين 28-6-2021، فى ثانى أيام الأسبوع خلال تعاملات البنوك الصباحية ليسجل الدولار والريال السعودى استقرارا ملحوظا أمام الجنيه المصرى، فى حين انخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، لـ18.59 للشراء، 18.74جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.60 للشراء، 18.80 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

وارتفع سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى ليسجل 49.12 جنيه للشراء، و52.17 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 49.08 جنيه للشراء، و52.16 جنيه للبيع. وفى سياق متصل تباينت أسعار الدولار اليوم، أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية، ليستقر سعره فى البنك الأهلي المصري وبنك مصر ومصرف أبو ظبى الإسلامى عند 15.60جنيه للشراء، 15.70جنيه للبيع، فى حين انخفض سعره فى بنك الإسكندرية بقيمة قرش واحد ليسجل 15.61 جنيه للشراء، 15.71جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.62 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:

​سعر الدولار اليوماستقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع. سعر اليورو الأوروبى اليومانخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى لـ 18.59 للشراء، 18.74 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.60 للشراء، 18.80 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترلينى اليومتباين سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى لـ 21.64 جنيه للشراء، 21.83 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 21.64 جنيه للشراء، 21.87 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. سعر الريال السعودى اليوماستقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى اليومارتفع سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى ليسجل 49.12 جنيه للشراء، و52.17 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 49.08 جنيه للشراء، و52.16 جنيه للبيع.