شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على ارتفاع أيضًا.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 10311 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 2195 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 12909 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 4039 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 2336 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 3306 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم؛ المنصورة للدواجن، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب، مصر بني سويف للأسمنت.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركات الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، بي انفستمنتس القابضة، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، رواد السياحة-رواد، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، الصخور العربية للصناعات البلاستيكية 2.1 مليون سهم، 43680 سهم، 15 ألف سهم، 82 ألف سهم، 200 ألف سهم، 70 ألف سهم، 20946 سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركتي دلتا للإنشاء والتعمير، بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات 14480 سهم، 5950 سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي النعيم القابضة للاستثمارات، رواد السياحة-رواد 140 ألف سهم، 200 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات دلتا للإنشاء والتعمير، المهندس للتأمين، النعيم القابضة للاستثمارات، 10100 سهم، 3 آلاف سهم، 10 آلاف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي 24274 سهم.

فيما أعلنت شركة الشمس للإسكان والتعمير، نقل ملكية 2.5 مليون سهم من شركة بيت الخبرة القابضة إلى شركة بيت الخبرة للتأجير التمويلي-تكنولويس، لتنخفض حصة الأولى من 5.288% إلى 3.745%، وزيادة ملكية الثانية من 0.055% إلى 1.598%، مع حصة لمجموعة مرتبطة لشركة بيت الخبرة للاستثمار الاقتصادي تكنوانفستمنت بنسبة 0.091%، خالد عبد الله بنسبة 0.061%.

في سياق منفصل قالت الشركة القابضة المصرية الكويتية، إن مجلس الإدارة ينعقد اليوم الاثنين، للنظر في الاستقالة المقدمة من شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات من عضوية مجلس إدارة الشركة.