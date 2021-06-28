شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الاثنين 28-6-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت أسعار الدولار اليوم الاثنين الموافق 28-6-2021، أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية، ليستقر سعره فى البنك الأهلي المصري وبنك مصر ومصرف أبو ظبى الإسلامى عند 15.60 جنيه للشراء، 15.70 جنيه للبيع، فى حين انخفض سعره فى بنك الإسكندرية بقيمة قرش واحد ليسجل 15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.62 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع.

حيث سجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزي المصري 15.61 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع.

ويقدم الخليج 365، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى: وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى15.61 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

15.70 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 15.61 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 15.52 جنيه.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى15.60 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.72 جنيه.

سعر الدولار فى بنك القاهرة15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر15.60 جنيه للشراء.

15.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib" سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib" 15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى15.60 جنيه للشراء.

15.70 جنيه للبيع.