شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم الكيلو يتراوح بين 30-32 جنيها للمستهلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وقال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة، إن الأسعار في الوقت الحالي تعتبر متوسطة بالنسبة للدواجن، مشيرا إلى أن سعر الدواجن البيضاء تتراوح بين 27-28 جنيها من المزرعة بالنسبة للدواجن البيضاء ويتراوح سعر المستهلك بين 30-32 جنيها للكيلو.

وأشار السيد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إلى أن وأسعار الدواجن البلدى تتراوح بين الكيلو 41-42 جنيها في المزرعة، ويتراوح سعر المستهلك بين 46-47 جنيها للكيلو، وسعر الدواجن المجمدة 39-42جنيها الكيلو.

وأضاف أن أسعار البيض الأبيض في المزرعة استقرت عند 38 جنيها في المزرعة، ويتراوح السعر المستهلك بين 40-42 جنيها للكرتونة، وسجل البيض البلدى 41- 42 جنيها في المزرعة 46-49 جنيها للكرتونة سعر المستهلك.