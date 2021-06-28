شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 28-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر عقود خام برنت في مسار جانبي وضيق منذ الصباح، وطالما أن السعر فوق 75.25، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة لهذا اليوم، يدعمها المتوسط المتحرك 50 الذي يحمي التداولات داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، مع الإشارة إلى أن هدفنا الرئيسي التالي يمتد إلى 78.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 75.00 والمقاومة 77.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد