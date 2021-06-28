شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 28-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اقترب سعر الفضة من اختبار مستوى 26.25 ويبدأ بالارتداد هبوطاً من هناك، ليبقى الاتجاه الهابط فعالاً لهذا اليوم، والذي يعتمد على الثبات دون المستوى المذكور، يدعمه الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، بانتظار زيارة مستوى 25.65 مبدئياً، والذي يمثّل كسره مفتاح الاندفاع نحو 24.95 كمحطة تالية.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 25.50 والمقاومة 26.25

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط