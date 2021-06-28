شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 28-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب ميلاً هابطاً الآن بعد الارتفاع المؤقت الذي شهده هذا الصباح، ويقع تحت ضغط سلبي قادم من المتوسط المتحرك 50، بانتظار مزيد من الانخفاض لتجاوز مستوى 1770.00 وفتح الطريق أمام التوجه نحو 1734.10 كمحطة رئيسية تالية.

الثبات دون 1800.00 مهم لاستمرار الانخفاض المتوقع، حيث إن اختراقه سيقود السعر لبدء محاولات تعافي تستهدف زيارة مناطق 1825.15 مبدئياً.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1755.00 والمقاومة 1795.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط