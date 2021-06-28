شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 28-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار ارتفاع مفاجئ واقترب من مستوى 1.3960، لكنه يعود للتذبذب حول المتوسط المتحرك 50، بانتظار استئناف التداولات السلبية لكسر مستوى 1.3890 وتأكيد استمرار السيناريو السلبي المقترح لهذا اليوم، والذي يستهدف مستوى 1.3805 كمحطة تالية.

وبشكل عام، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الهابط لهذا اليوم ما لم يتم اختراق مستوى 1.3960 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3800 والمقاومة 1.3950

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط