شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 28-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج اليورو مقابل الدولار بعض الميل الصاعد الطفيف، متأثراً بإيجابية مؤشر ستوكاستيك، وطالما أن السعر دون 1.1975، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة لهذا اليوم، يدعمها المتوسط المتحرك 50 الذي يضغط سلباً على السعر، مع التذكير بأن أهدافنا تبدأ عند 1.1888 وتمتد إلى 1.1780 بعد كسر المستوى السابق.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1840 والمقاومة 1.1980

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط