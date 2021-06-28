شكرا لقرائتكم خبر عن نمو أصول شركات الاستثمار الإسلامية بالكويت 10.6% خلال 4 أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حققت الأصول المدارة من قبل شركات الاستثمار الإسلامية بالكويت نمواً واضحاً خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2021 بنسبة 10.6% وبقيمة 295.7 مليون دينار لترتفع من 2.775 مليار دينار في نهاية ديسمبر إلى 3.07 مليار دينار في نهاية ابريل الماضي، كما زادت على أساس شهري بنسبة 14 وبقيمة 377.1 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 2.693 مليار دينار في مارس.

وتشمل الأصول المدارة من قبل شركات الاستثمار الإسلامية عدة بنود منها استثمارات المحافظ الاستثمارية والتي حققت نمواً بنسبة 11.6 % وبنحو 252.8 مليون دينار من 2.165 مليار دينار في ديسمبر إلى 2.418 مليار في نهاية إبريل، كما زادت على أساس شهري بنسبة 360 % وبقيمة 360.9 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 2.057 مليار دينار في مارس الماضي، بحسب صحيفة "السياسة".

في المقابل ارتفعت الأصول المدارة لشركات الاستثمار الاسلامية عبر صناديق الاستثمار بنسبة 14.9 % وبقيمة 61.3 مليون دينار لترتفع من 411.3 مليون دينار في نهاية ديسمبر إلى 472.6 مليون دينار في نهاية إبريل الماضي، كما زادت بنسبة 4.7 % على أساس شهري وبقيمة 21.2 مليون دينار في إبريل وذلك بعد أن كانت 451.4 مليون دينار في مارس.

وواصلت البيئة التشغيلية لشركات الاستثمار تراجعها خلال العام 2021 بسبب استمرار تداعيات أزمة “كورونا” لتنخفض أصول (موجودات) شركات الاستثمار الإسلامية خلال الربع الأول، إلا أنها ارتفعت في شهر إبريل.

وزادت على أساس شهري بقيمة 55.2 مليون دينار وبنسبة 1.8 % مقارنة بـ 3.083 مليار دينار في مارس، لتقلص هذه الزيادة التراجع الذي شهدته الأصول في الربع الأول، لتنخفض خلال الأربعة أشهر بنحو 47.6 مليون دينار وبنسبة 1.5% منخفضة من 3.185 مليار دينار في نهاية ديسمبر الماضي إلى 3.138 مليار دينار في إبريل الماضي.

يشار إلى أن التمويل المقدم من البنوك المحلية إلى قطاع التجارة في الكويت حقق نمواً واضحاً من بداية 2021 بنسبة 8.4% وبقيمة 11.5 مليون دينار، ليرتفع من 135.6 مليون دينار في ديسمبر 2020 إلى 147.1 مليون دينار في إبريل الماضي.

وتراجع التمويل التجاري المقدم من البنوك المحلية بنسبة 24.8% خلال شهر إبريل، وبقيمة 48.6 مليون دينار لينخفض من 195.7 مليون دينار في مارس إلى 147.1 مليون دينار في إبريل.

وتراجع رصيد التمويل التجاري المقدم على أساس سنوي بنسبة 9.6% بقيمة 346.5 مليون دينار، وذلك مقارنة مع 3.597 مليار دينار في نهاية إبريل 2020.

وكان رصيد إجمالي التسهيلات الائتمانية النقدية المقدمة من البنوك قد زاد بنسبة بلغت 1.5% وبقيمة 600 مليون دينار من 39.78 مليار دينار في ديسمبر إلى 40.38 مليار في نهاية إبريل.

كما صعد هذا الرصيد على أساس سنوي بنسبة 2.8% وبقيمة 1.12 مليار دينار، وذلك بعد أن كان 39.255 مليار دينار في نهاية إبريل 2020.