شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يحافظ على مكاسبه مقابل الدولار فى مستهل تعاملات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، ليحافظ على مكاسبه لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، بعدما نجح مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي الأسبوع الماضي ، فى تهدئة مخاوف أسواق المال العالمية ، حيال إمكانية التسرع فى تشديد السياسة النقدية الأمريكية ،والتأكيد مرة أخرى على أن الضغوط التضخمية المتصاعدة فى الولايات المتحدة تعد مؤقتة.

ارتفع اليورو مقابل الدولار بأكثر من 0.1% إلى 1.1944$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1931 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.1920$.

حقق اليورو يوم الجمعة ارتفاعا بأقل من 0.1% مقابل الدولار ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، وسجل أعلى مستوى فى أسبوع عند 1.1975$ ، بعد بيانات أقل من المتوقع عن الإنفاق الاستهلاكي فى الولايات المتحدة.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم ،حققت العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" ارتفاعا بنسبة 0.6% مقابل العملة الأمريكية ،فى أول مكسب أسبوعي فى غضون شهر ، بفضل عمليات التعافي من أدنى مستوى فى شهرين عند 1.1847$.

انخفض مؤشر الدولار يوم الاثنين بأكثر من 0.1% ، عاكسا تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، بسبب تباطؤ طلب الدولار كأفضل استثمار متاح.

نجح مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي وعلى رأسهم "جيروم باول" الأسبوع الماضي ، فى تهدئة مخاوف أسواق المال العالمية ، حيال إمكانية التسرع فى تشديد السياسة النقدية الأمريكية ،والتأكيد مرة أخرى على أن الضغوط التضخمية المتصاعدة فى الولايات المتحدة تعد مؤقتة.

قال باول إن التعافي الاقتصادي فى الولايات المتحدة ،يتطلب المزيد من الوقت ،قبل أن يكون تقليص الحوافز ورفع تكاليف الاقتراض مناسبا ،وأن السياسة النقدية الأكثر تشددا لا تزال بعيدة المنال.