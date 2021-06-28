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"الخضري" تسلم "خطة إعادة التنظيم المالي" للمحكمة التجارية بالدمام

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري "الخضري"، عن تسليم المقترح (خطة إعادة التنظيم المالي) للمحكمة التجارية بالدمام.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول "، إنها سلمت خطة إعادة التنظيم المالي للدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بالدمام اليوم من قبل أمين الإفلاس، بدر التميمي.

وكانت هيئة السوق المالية السعودية، أعلنت في أبريل الماضي عن قرار مجلس إدارتها إحالة عدد من الأشخاص المسؤولين نظاماً في شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري ومن يرتبطون معهم بعلاقة عائلية إلى النيابة العامة.

يذكر أن شركة "الخضري"، أعلنت عن تعيين مكتب استشاري للقيام بأعمال التدقيق فيما يتعلق بمسؤولية مجلس الإدارة السابق والإدارة التنفيذية السابقة استكمالاً للأعمال والإجراءات التي اتخذتها إدارة الشركة الحالية حيال هذا الموضوع.

وأقرت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري، في يوليو 2020، عزل 3 أعضاء مجلس إدارة بناءً على طلب مقدم من مساهمين يملكون أكثر من 5% من رأس المال.

وفي يناير الماضي، أظهرت البيانات المالية لشركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري، المُعلنة ارتفاعاً في الخسائر بنسبة 2723% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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