شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بإتمام عمليات إدراج مزدوج بسوق الأسهم السعودية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقعت مجموعة تداول السعودية أن تشهد سوق الأسهم السعودية العديد من التطورات الرئيسية في المستقبل، وينتظر إتمام بعض عمليات الإدراج المتبادل نتيجة لمذكرات التفاهم الموقعة مع كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية وشركة البحرين للمقاصة.

وذكرت "تداول السعودية"، في تقريرها السنوي عن 2020، إلى أن هناك العديد من المؤشرات الجديدة قيد الإنشاء، بما في ذلك مؤشر الشريعة، والذي سيكون مقياساً لأداء جميع الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والمدرجة في "تداول".

وأضافت أنه سيتم تقديم مؤشر حوكمة الشركات، والذي سيعطي وزناً أكبر للشركات التي تتبع قواعد حوكمة هيئة السوق المالية، مشيرة إلى التطلع إلى عدة تطورات في سوق المشتقات من بينها إطلاق العقود الآجلة للأسهم الفردية، إلى جانب المزيد من التطورات في مجال التقنية والتي تدعم مبادرات السوق، ومن المتوقع أن يستمر برنامج تقنية ما بعد التداول لعدة سنوات، بحسب ما ذكر موقع "قناة العربية".

وذكر التقرير، أن جميع أعمال التطوير ستتم بالتفاعل الوثيق مع الأقسام الأخرى، وأنها تتطلع للعب السوق دوراً أكبر في التوعية والتعريف بعوامل الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، متوقعا أن يُصدر قريباً كتيب استرشادي يتعلق بالإفصاح عن الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، ويستهدف جهات الإصدار بشكل أساسي.

ومن الناحية الفنية، ارتفع المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليهاجم المؤشر بهذا الارتفاع مستوى المقاومة المهم 11,000، محققاً مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.43% بما يعادل 47.03 نقطة.

وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لبدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.