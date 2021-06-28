شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة جدولة "المالية" السعودية لقرض لـ"إعمار" والدعم الحكومي الكبير لها والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال وليد بن غيث، عضو جمعية الاقتصاد السعودية، إن حصول شركة إعمار المدينة الاقتصادية على موافقة وزارة المالية، على رسملة العمولات للأعوام 2019م و2020م و2021م والبالغ مجموعها 364 مليون ريال، وإضافتها لقيمة القرض البالغة 5 مليارات ريال، ليصبح إجمالي قيمة القرض 5.36 مليار ريال يعد تطورا هاما للشركة، ويعكس الدعم الحكومي الكبير لها.

وأضاف أن هذا الأمر يظهر مدى جدوى هذه الشركة التي تعتبر مشروعا تطويريا ضخما وحيويا مجديا، بحسب "قناة العربية".

وأوضح أن الشركة في السنوات السابقة عانت من تحديات كبيرة، مشيرا إلى أن هذا الأمر يعتبر تطورا مهما في حياة الشركة يؤهلها للانطلاق في تحقيق أهدافها الاقتصادية.

وأشار إلى أنه في الوقت الذي يعمل تحويل جزء من دين الشركة إلى أسهم على تقليص ملكية المساهمين الحاليين، لكنه يفتح آفاقا كبيرة ومهمة للشركة، ويظهر الجدوى الاقتصادية لهذا المشروع خاصة مع دخول صندوق الاستثمارات العامة.

وأعلنت شركة إعمار المدينة الاقتصادية السعودية أمس عن حصولها على موافقة وزارة المالية، على رسملة العمولات للأعوام 2019م و2020م و2021م والبالغ مجموعها 364 مليون ريال، وإضافتها لقيمة القرض البالغة 5 مليارات ريال، ليصبح إجمالي قيمة القرض 5.36 مليار ريال.

وستتم إعادة جدولة إجمالي قيمة القرض بعد رسملة العمولات المصرفية، بحيث يكون أول تاريخ استحقاق لأول قسط في يونيو 2024م، ولمدة 6 سنوات متساوية الدفعات بقيمة 760.66 مليون ريال، لكل دفعة باستثناء آخر دفعة تنتهي في يونيو 2030م بقيمة 800 مليون ريال.

وكانت شركة إعمار المدينة الاقتصادية قد حصلت على موافقة وزارة المالية على تأجيل الدفعة الأولى من القرض الممنوح للشركة، في 14 يناير 2020.