شكرا لقرائتكم خبر عن "فلاورد" الكويتية الناشئة تخطط للطرح العام بثلاث دول منها السعودية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال عبدالعزيز اللوغاني، المؤسس والرئيس التنفيذي في شركة "فلاورد" الكويتية الناشئة، إن الشركة قد تطرح للاكتتاب العام في غضون العامين المقبلين وقد يتخذ قرارا بشأن مكان الإدراج في وقت لاحق من هذا العام. وقال إن لندن ونيويورك والسعودية أماكن محتملة للاكتتاب العام.

وشهدت "فلاورد" زيادة في مبيعات التجارة الإلكترونية، التي نمت 10 أضعاف العام الماضي مقارنة بعام 2019. وقال اللوغاني إن إيرادات هذا العام تجاوزت بالفعل عام 2020 بأكمله، مما يضع الشركة على "مسار واضح" لتحقيق الربحية، بحسب قناة العربية نقلا عن وكالة بلومبرج.

تعمل الشركة حالياً في 20 مدينة في سبع دول وتهدف إلى تكرار وجودها في منطقة الخليج على نطاق عالمي أكبر. كما سيعلن قريباً عن خدمة وطنية داخل المملكة المتحدة. بعد انطلاقها في لندن، وهي المدينة التي تمثل بمفردها سوقاً أكبر من صناعة الزهور الخليجية بأكملها، تقدر قيمتها بنحو 2.5 مليار دولار.

وتتوسع شركة "فلاورد"، التي تقدم الزهور والهدايا عبر الإنترنت، في دولتين عربيتين إضافيتين هذا العام، وتقوم حالياً بتقييم الانتقال إلى أوروبا. كما إنها تخطط لاستخدام العائدات في الغالب للتوسع في المنطقة، بعد المغامرة في لندن في وقت سابق من هذا العام.

وقالت الشركة إن جولة التمويل جمعت 27.5 مليون دولار بقيادة STV، وهو صندوق سعودي لرأس المال الاستثماري التكنولوجي استثمر سابقاً في شركة كريم - التي استحوذت عليها شركة أوبر تكنولوجيز مقابل 3.1 مليار دولار.