شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم.. الأسواق تترقب إعلان البطالة في اليابان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتح سوق الذهب العالمي التداولات اليوم الاثنين 28 يونيو 2021 ، في وقت يترقب المتداولون إعلان مؤشرات والبطالة في اليابان، والتي من المتوقع أن يكون لها تأثير واضح على أسعار الذهب في البورصات العالمية ومن ثم السوق المصري.

ويسجل الذهب في مصر سعر 775 جنيها للجرام بدون إضافة مصنعية للذهب، وفق سعر إغلاق السوق ومع فتح التداول مجدداً على الذهب اليوم ستشهد الأسعار العالمية وفي مصر تغيرات واضحة.

وهناك 3 وقائع الأسبوع المنقضي تسببت في حراك واضح بسوق الذهب العالمي، حيث اجتاح التفاؤل أسواق الأسهم الأمريكية الأسبوع الماضي، حيث سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ومؤشر ناسداك أرقامًا قياسية جديدة بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي عن صفقة إنفاق على البنية التحتية بقيمة تريليون دولار تقريبًا على مدى 5 سنوات.

وانخفض الجنيه الإسترليني بعد أن تردد بنك إنجلترا في تقديم أي إشارات حول رفع أسعار الفائدة، حيث قرر البنك الإبقاء على أسعار الفائدة وبرنامجه التحفيزي الحالي دون تغيير، حيث لم يرغب صنّاع السياسة في تقويض الانتعاش من خلال التلميح إلى التشديد المبكر، على أمل رؤية تقدم فعلي في الاقتصاد قبل اتخاذ الخطوة التالية.

تداولت أسعار الذهب كانت في نطاق ضيق بين 1765 دولارًا و 1795 دولار الأسبوع الماضي، وكان الجانب المشرق للمعدن الثمين هو أن الهبوط قد توقف بدعم من الإشارة إلى زيادة الإنفاق المالي في أميركا، جنبًا إلى جنب مع المزيد من الصبر من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على سوق العمل، تعتبر أخبارًا جيدة للذهب.