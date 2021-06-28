ارتفاع تمويلات مشروعات المرأة لـ9.7 مليار جنيه خلال 7 سنوات

القاهرة - سامية سيد - وجهت مصر اهتمام كبير للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وركز جهاز تنمية المشروعات على تمويل مشروعات المرأة والمناطق الحدودية والنائية والوجه القبلي، وفيما يلي أبرز المعلومات عن تمويلات مشروعات المرأة.

محمد يوسف

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