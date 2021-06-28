شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع تمويلات مشروعات المرأة لـ9.7 مليار جنيه خلال 7 سنوات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وجهت مصر اهتمام كبير للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وركز جهاز تنمية المشروعات على تمويل مشروعات المرأة والمناطق الحدودية والنائية والوجه القبلي، وفيما يلي أبرز المعلومات عن تمويلات مشروعات المرأة.
-46 % من تمويلات المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر للمرأة خلال 7 سنوات.
-وزيرة الصناعة تؤكد ارتفاع التمويلات في بعض المشاريع لتتجاوز 50 %.
-292 مليون جنيه تمويلات جديدة من جهاز المشروعات نصيب المرأة منها 30%.
-المرأة تستفيد من تمويلات المشروعات الصغيرة عبر فروع البنك الزراعي.
-9.7 مليار جنيه تمويلات المرأة خلال 7 سنوات.
-618 ألف قرض متناهي الصغر للمرأة خلال السنوات السبع الماضية.
-30 ألف قرض للمشروعات الصغيرة للسيدات منذ 2014.