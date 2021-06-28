الاقتصاد

ارتفاع تمويلات مشروعات المرأة لـ9.7 مليار جنيه خلال 7 سنوات

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القاهرة - سامية سيد - وجهت مصر اهتمام كبير للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وركز جهاز تنمية المشروعات على تمويل مشروعات المرأة والمناطق الحدودية والنائية والوجه القبلي، وفيما يلي أبرز المعلومات عن تمويلات مشروعات المرأة.

 

-46 % من تمويلات المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر للمرأة خلال 7 سنوات.

 

-وزيرة الصناعة تؤكد ارتفاع التمويلات في بعض المشاريع لتتجاوز 50 %.

 

-292 مليون جنيه تمويلات جديدة من جهاز المشروعات نصيب المرأة منها 30%.

 

-المرأة تستفيد من تمويلات المشروعات الصغيرة عبر فروع البنك الزراعي.

 

-9.7 مليار جنيه تمويلات المرأة خلال 7 سنوات.

 

-618 ألف قرض متناهي الصغر للمرأة خلال السنوات السبع الماضية.

 

-30 ألف قرض للمشروعات الصغيرة للسيدات منذ 2014.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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