شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للعقود الآجلة لأسعار النفط بالقرب من الأعلى لها في ثلاثة أعوام مع تراجع الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتفاع عقود خام نيمكس للأعلى لها منذ العاشر من تشرين الأول/أكتوبر 2018 وارتفاع عقود خام برنت للأعلى لها منذ أواخر الشهر ذاته متغاضية عن الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأمريكي بالقرب من الأعلى له في شهرين وفقاً للعلاقة العكسية بينهما.

ويأتي ذلك وسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر مستهلك ومنتج للنفط في العالم وفي ظلال عدم احراز تقدم في مفاوضات إعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني مع القوي الغربية ومع تطلع لاجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارجها وعلى رأسهم روسيا ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً أو ما بات يعرف بـ"أوبك+" الخميس القادم.

وفي تمام الساعة 05:06 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم آب/أغسطس القادم 0.03% لتتداول عند مستويات 74.01$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 73.99$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 74.05$ للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم آب/أغسطس المقبل 0.12% لتتداول عند 76.08$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 75.99$ للبرميل، مع العلم أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 76.18$ للبرميل، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.06% إلى 91.86 مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 91.80، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند 91.85.

هذا وقد أوضح التقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الجمعة الماضية تراجع منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا بواقع منصة واحدة إلى 372 منصة، لتعكس أول تراجع أسبوعي في ثلاثة أسابيع في أعقاب أكبر ارتفع أسبوعي منذ 14 من أيار/مايو، ونود الإشارة، لكون المنصات ارتفعت بواقع 130 منصة من الأدنى لها منذ بداء التسجيل 1940 عند 244 منصة في آب/أغسطس 2020.

بخلاف ذلك، تابعنا بالأسبوع الماضي أعلن الرئيس الامريكي جو بايدين بأن البيت الأبيض توصل لاتفاق حيال خطط الإنفاق على البنية التحتية عقب اجتماع مع مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من قطبي السياسة الأمريكية الحزب الديمقراطي والجمهوري، ومن المرتقب أن تنتقل صفقة بنية تحتية التي أشارت تقارير لكونها بقيمة 579$ مليار، عبر الكونجرس إلى جانب مشروع قانون منفصل يقدر بتريليونات أسماه بايدن "البنية التحتية البشرية".

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها الجمعة الماضية في تمام 02:12 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 179.69 مليون حالة مصابة ولقي نحو 3,899,172 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الخميس الماضي، قرابة 2,625 مليون جرعة.