شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع العقود الآجلة لأسعار الفضة للجلسة الرابعة على التوالي متغاضية عن ارتفاع الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية متغاضية عن الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأمريكي بالقرب من الأعلى له في شهرين وفقاً للعلاقة العكسية بينهما وسط شح البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الأمريكي ومع التطلع اليوم الاثنين إلى مشاركة رئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز في حلقة نقاش يستضيفها بنك التسويات الدولي.

في تمام الساعة 06:19 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم أيلول/سبتمبر القادم 0.08% لتتداول عند 26.24$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 26.22$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند 26.13$ للأوتصة، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.06% إلى 91.86 مقارنة بالافتتاحية عند 91.80.

هذا وقد تابعنا الأسبوع الماضي أعلن الرئيس الامريكي جو بايدين عن كون البيت الأبيض توصل لاتفاق حيال خطط الإنفاق على البنية التحتية عقب اجتماع مع مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من قطبي السياسة الأمريكية الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري.

ومن المرتقب أن تنتقل صفقة بنية تحتية التي أشارت تقارير لكونها بقيمة 1.2$ تريليون على مدى ثمانية أعوام متضمنين 579$ مليار إنفاق جديد، عبر الكونجرس إلى جانب مشروع قانون منفصل يقدر بتريليونات أسماه بايدن الخميس الماضي "البنية التحتية البشرية".

ونود الإشارة، لكون زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ السناتور الجمهوري ميتش ماكونيل انتقد الاتفاق وهدد باستخدام حق الفيتو عليه ما لم يرافقه حزمة أكبر بكثير، مضيفاً أن الرسائل المضاربة من قبل الرئيس الأمريكي بايدن تثير الشكوك حول ما إذا كان جاداً حيال تمرير مشروع القانون من الحزبين في الكونجرس.

كما نوه ماكونيل أنه يبدو أن بايدن في نهاية المطاف سوف يعتمد على أصوات الديمقراطيين فقط، ونود الإشارة لكون انقادات السناتور الجمهوري عكست صعوبة تنفذ استراتيجية الديمقراطيين لمحاولة تمرير خطة البنية التحتية التي يتبنها بايدن المنقسمة لمسارين يتألفان من حزمة مصغرة من الحزبين وحزمة أكبر.

بخلاف ذلك، تجددت المخاوف في الأسواق حيال ارتفاع الإصابات بالفيروس التاجي في آسيا وبالأخص عقب إغلاق مدينة سيدني الأكثر اكتظاظاً بالسكان في استراليا بعد تنامي مجموعة من الحالات التي تنطوي على سلالة دلتا شديدة العدوي.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية الجمعة في تمام 02:12 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 179.69 مليون حالة ولقي 3,899,172 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الخميس، قرابة 2,625 مليون جرعة.