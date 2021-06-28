شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للعملة الموحدة اليورو لأول مرة في ثلاثة جلسات أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأعلى له منذ 17 من حزيران/يونيو أمام الدولار الأمريكي وسط شح البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي ومع التطلع اليوم الاثنين إلى حديث محافظ البنك المركزي الألماني ينس ويدمان وحديث رئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز.

في تمام الساعة 06:02 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.13% إلى مستويات 1.1922 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1937، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1920، بينما حقق الأعلى له عند 1.1942، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 1.1935.

هذا وتتطلع الأسواق إلى إلقاء رئيس دويتشه بوندسبانك (محافظ البنك المركزي الألماني) ينس ويدمان خطاباً تحت عنوان "الاقتصاد والسياسة النقدية في الطريق للخروج من وضع الأزمة؟" في قمة فرانكفورت المالية الأوروبية 2021، ويأتي ذلك قبل أن نشهد مشاركة رئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز في حلقة نقاش يستضيفها بنك التسويات الدولي.