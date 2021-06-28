شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يبدأ بالهبوط- تحليل - 28-6-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم

أنهى سعر الزوج الارتداد الصاعد المؤقت بتقديمه لإغلاقات سلبية جديدة دون المقاومة الممتدة نحو 132.55 لنلاحظ من الرسم المرفق بدء تشكيله لتداولات سلبية مؤكدا بذلك استسلامه لسيطرة الميل الهابط باقترابه من الهدف الأول المستقر عند 131.80.

كذلك محاولة خروج مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع الشراء سيمكنه من تجميع العزم السلبي والمطلوب لتسجيل الأهداف السلبية الإضافية المستقرة عند 131.10 و 129.75.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 132.50 و 131.10

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط