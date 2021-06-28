شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يبحث عن العزم-تحليل - 28-6-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فقد سعر الزوج بتداولات يوم الجمعة العزم الإيجابي ليضطر بذلك لتشكيل موجه تصحيحية هابطة وليستقر قرب الدعم الأولي المتمركز عند 153.40, نذكر بأن ثبات التداولات ضمن محاور القناة الصاعدة الرئيسية وباستمرار تشكيل مستوى 151.80 للدعم الرئيسي الأول, فإن ذلك يدعونا لانتظار تجميع السعر للعزم الإيجابي ليمكنه ذلك من مواصلة الارتفاع بتجاوز مستوى 155.35 والوصول نحو الهدف الإضافي الأول المتمركز قرب 156.10.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 153.40 و 155.35

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم