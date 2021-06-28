شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يكرر الإغلاقات السلبية– تحليل - 28-6-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استسلم سعر البلاتين لقوة المقاومة الممتدة نحو 1117.00 ليزيد ذلك من فرص تشكيله للتداولات التصحيحية الهابطة والمتوقعة سابقا, يحتاج السعر حاليا لعزم سلبي جديد ليسهل ذلك مهمة التسلل نحو المحطات السلبية والتي تتمركز قرب 1070.00 و 1035.00 بشكل أولي.

نكرر التنويه إلى أن نجاح السعر باختراق المقاومة المذكورة سابقا, فإن ذلك سيلغي النظرة السلبية لنتوقع بدء تشكيله لتداولات صاعدة جديدة باستقراره ضمن محاور القناة الصاعدة وليستهدف بذلك مستوى 1155.00 وصولا نحو 1215.00.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1120.00 و 1070.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات المقاومة