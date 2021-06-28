شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يتذبذب دون الحاجز– تحليل- 28-6-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى سعر النحاس تذبذبه الأخير باستقراره دون الحاجز الممتد نحو 4.4100 ليؤكد بذلك تأجيله للهجوم الصاعد وليزيد من فرص تشكيله لتداولات تصحيحية هابطة خلال الفترة القريبة والمتوسطة.

خروج مؤشر ستوكاستيك حاليا من مستوى تشبع الشراء يدعم توقعنا التصحيحي الهابط لننتظر تجميع السعر للعزم السلبي ومن ثم لتمتد التداولات نحو 4.1750 و 4.000 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.4100 و 4.1750

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط