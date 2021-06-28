الاقتصاد

سعر النحاس يتذبذب دون الحاجز– تحليل- 28-6-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى سعر النحاس تذبذبه الأخير باستقراره دون الحاجز الممتد نحو 4.4100 ليؤكد بذلك تأجيله للهجوم الصاعد وليزيد من فرص تشكيله لتداولات تصحيحية هابطة خلال الفترة القريبة والمتوسطة.

 

خروج مؤشر ستوكاستيك حاليا من مستوى تشبع الشراء يدعم توقعنا التصحيحي الهابط لننتظر تجميع السعر للعزم السلبي ومن ثم لتمتد التداولات نحو 4.1750 و 4.000 على التوالي.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.4100 و 4.1750

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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