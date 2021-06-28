شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الدولار الاسترالي لأول مرة في ستة جلسات أمام نظيره الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية من الأعلى له منذ 17 من حزيران/يونيو أمام الدولار الأمريكي وسط شح البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الاسترالي ونظيره الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم ومع التطلع إلى مشاركة رئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز في حلقة نقاش يستضيفها بنك التسويات الدولي.

في تمام الساعة 03:17 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي 0.29% إلى مستويات 0.7578 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7600 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7573، بينما حقق الأعلى له عند 0.7601، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 0.7590.

هذا وتابعنا خلال عطلة نهاية الأسبوع إغلاق مدينة سيدني الأكثر اكتظاظاً بالسكان في استراليا بعد تنامي مجموعة من الحالات التي تنطوي على سلالة دلتا شديدة العدوي، ما جدد المخاوف في الأسواق حول ارتفاع الإصابات بالفيروس التاجي في آسيا، بخلاف ذلك، يتطلع المستثمرين إلى إلقاء محافظ بنك استراليا الاحتياطي فيليب لوي غداً الثلاثاء كلمة عبر الإنترنت أمام قمة مصرفية في سيدني.