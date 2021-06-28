شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات أولى جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها سلبية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية أولى جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها سلبية مع تباين أداء مؤشرات الأسهم الصينية وتراجع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية، الاسترالية والنيوزيلندية بالإضافة إلى مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما توقف التداول مؤقتاً على مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج بسبب تحذير الأرصاد من عاصفة مطيرة سوداء في مدينة هونج كونج اليوم الاثنين.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم، كشف بنك اليابان عن تقرير ملخص الآراء لاجتماعه الأخير والذي عقد في 17-18 من حزيران/يونيو، بخلاف ذلك، تجددت المخاوف في الأسواق حيال ارتفاع الإصابات بالفيروس التاجي في آسيا وبالأخص عقب إغلاق مدينة سيدني الأكثر اكتظاظاً بالسكان في استراليا بعد تنامي مجموعة من الحالات التي تنطوي على سلالة دلتا شديدة العدوي.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها الجمعة الماضية في تمام 02:12 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 179.69 مليون حالة مصابة ولقي نحو 3,899,172 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الخميس الماضي، قرابة 2,625 مليون جرعة.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.04% ليخسر 0.77 نقطة ويصل إلى المستوى 1,961.88، وانخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.28% ليخسر هو الأخر 81.25 نقطة ويصل إلى المستوى 28,984.93.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت تباين في الأداء خلال تداولات الجلسة، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.14% ليربح 7.08 نقطة ويصل إلى المستوى 5,247.05، بينما تراجع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.05% ليخسر 1.80 نقطة ويصل إلى المستوى 3,605.76.

وبالنظر إلى مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية فشهد تراجعاً 0.12% ليخسر 3.85 نقطة ويصل إلى المستوى 3,298.99، كما انخفض مؤشر مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا 0.11% ليخسر هو الأخر 13.33 نقطة ويصل إلى المستوى 12,612.76، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا انخفاضاً 0.13% ليخسر هو الأخر 9.74 نقطة ويصل إلى المستوى 7,298.30.