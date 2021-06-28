شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يضطر لبعض الانخفاض – تحليل - 28-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار مقابل الفرنك تداولات سلبية ملحوظة في الجلسات الماضية واقترب من مستوى 0.9135، لكنه ارتد صعوداً ليصل إلى مستوى 0.9200 من جديد، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد فعالاً للفترة القادمة، بانتظار اختراق المستوى الأخير لفتح الطريق أمام زيارة مستوى 0.9265 كهدف تالي.

يجب الانتباه إلى أن كسر 0.9135 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر للعودة إلى المسار الرئيسي الهابط من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9135 والمقاومة 0.9240

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد