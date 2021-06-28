شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يلامس الهدف – تحليل - 28-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بملامسة هدفنا المنتظر عند 0.7615 ويجد مقاومة قوية هناك، ليظهر بعض الميل الهابط المؤقت، متأثراً بسلبية مؤشر ستوكاستيك، مع ملاحظة أن المؤشر تخلّص من عزمه السلبي ليصل إلى مناطق التشبع في البيع، بانتظار تحفيز السعر على استئناف التداولات الإيجابية لتخطي المستوى المذكور والتوجه نحو 0.7675 كمحطة تالية.

وبالتالي، سيبقى الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً للفترة القادمة ما لم يتم كسر مستوى 0.7500 والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7540 والمقاومة 0.7650

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد