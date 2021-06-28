شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يستمر بالارتفاع – تحليل - 28-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر عقود خام برنت محاولات لتخطي حاجز 76.00، بانتظار مزيد من الارتفاع للتوجه نحو محطّتنا الإيجابية التالية التي تصل إلى 78.00، حيث ينتظم السعر داخل قناة لحظية صاعدة تدعم فرص تحقيق مزيد من المكاسب خلال الفترة القادمة.

وبالتالي، سيبقى السيناريو الإيجابي قائماً وفعالاً على المدى اللحظي والقصير، مع الإشارة إلى أهمية الثبات فوق مستويات 75.25 – 74.90 لاستمرار الارتفاع المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 75.00 والمقاومة 77.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد