شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يواجه مقاومة قوية – تحليل - 28-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر النفط بالتذبذب حول مستوى 74.00 ويجد صعوبة في التماسك فوقه، بانتظار الحصول على عزم إيجابي يكفي لدفع السعر لمواصلة الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي يستهدف مستوى 75.55 كمحطة رئيسية تالية.

وبشكل عام، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة بدعم من المتوسط المتحرك 50، بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 72.50.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 73.00 والمقاومة 75.55

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد