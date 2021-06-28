شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تحاول تفعيل النموذج السلبي – تحليل - 28-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر الفضة تداولات سلبية ملحوظة اليوم وحاول كسر دعم المثلث المتماثل، لكنه يحاول التعافي الآن، ليتجه نحو اختبار محتمل للمقاومة المحورية 26.25.

وحتى الآن، لا يزال سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً للفترة القادمة بشرط الثبات دون المقاومة المذكورة، يدعم المتوسط المتحرك 50 الذي يضغط سلباً على السعر، مع التذكير بأن اهدافنا تبدأ بكسر 25.65 لفتح الطريق أمام التوجه نحو 24.95.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 25.50 والمقاومة 26.25

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط