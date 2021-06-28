شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يستأنف الانخفاض – تحليل - 28-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم افتتح سعر الذهب تداولات اليوم بسلبية إضافية ليصل إلى مستوى 1770.00، بانتظار الحصول على حافز سلبي يساهم بكسر هذا المستوى وفتح الطريق أمام استمرار الاتجاه الهابط نحو هدفنا التالي الذي يصل إلى 1734.10.

المتوسط المتحرك 50 يشكّل ضغط سلبي مستمر أمام السعر، ليدعم التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط، مع التذكير بأن الثبات دون 1800.00 مهم لتحقيق الأهداف المنتظرة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1755.00 والمقاومة 1795.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط