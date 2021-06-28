شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي في مسار جانبي – تحليل - 28-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي في مسار جانبي بين 1.2330 و1.2260، ولا يزال دون مقاومة القناة الرئيسية الهابطة، ليبقى الاتجاه الهابط فعالاً على المدى اللحظي والقصير، بانتظار الحصول على حافز سلبي لكسر مستوى 1.2260 والتوجه نحو 1.2165 كهدف تالي.

لذلك، سيبقى الاتجاه الهابط مرجحاً خلال الجلسات القادمة، مع التذكير بأن استمرار الموجة الهابطة يعتمد على الثبات دون 1.2330 والأهم دون 1.2410.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2250 والمقاومة 1.2360

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط