شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يرتكز على المتوسط المتحرك – تحليل - 28-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار مقابل الين تداولات سلبية مؤقتة ليختبر المتوسط المتحرك 50 الذي يشكّل دعم جيد أمام السعر، ليبقى السعر ضمن القناة الصاعدة التي تظهر بالرسم البياني، بانتظار استئناف الاتجاه الصاعد الذي يستهدف مستوى 111.70 كمحطة تالية.

من هنا، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة وفعالة، مع الانتباه إلى أن كسر 110.50 قد يضغط على السعر لاختبار مناطق 109.80 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 110.20 والمقاومة 111.30

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد