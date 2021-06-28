شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يهاجم الدعم – تحليل - 28-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولات اليوم بميل هابط جديد ليستمر بالضغط على مستوى الدعم المحوري 1.3890 ويحاول كسره، مما يشير إلى توجه السعر للانخفاض من جديد، يدعمه الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، ونتوقع زيارة مستوى 1.3805 خلال الجلسات القادمة.

وبالتالي، نحن نتوقّع أن نشهد تداولات سلبية اليوم، مع الانتباه إلى أن التماسك فوق الدعم المذكور سيقود السعر لبدء محاولات تعافي جديدة تستهدف اختبار مستوى 1.3960 مبدئياً.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3800 والمقاومة 1.3950

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط