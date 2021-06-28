شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يكمل نموذج سلبي – تحليل - 28-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وجد زوج اليورو مقابل الدولار مقاومة قوية عند مستوى 1.1975، ليتداول بسلبية ملحوظة ويكسر دعم القناة اللحظية الصاعدة التي تظهر بالصورة، والتي نعتقد بأنّها تشكّل نموذج علم استمراري هابط يدعم فرص العودة إلى المسار الهابط من جديد، ونرجّح اختبار مستوى 1.1888 مبدئياً.

وبالتالي، سيكون الميل الهابط متوقعاً لهذا اليوم، يدعمه الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، والذي نتوقّع أن يساهم بكسر المستوى المستهدف ومن ثم فتح الطريق أمام التوجه نحو 1.1780 كمحطة سلبية تالية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اختراق 1.1975 سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر لتحقيق مكاسب جديدة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1840 والمقاومة 1.1980

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط