شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بارتفاع صادرات كوريا الجنوبية 35.8% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهر استبيان اليوم، أنه من المتوقع أن ترتفع الصادرات الكورية الجنوبية بنسبة 35.8% على أساس سنوي في يونيو، مدفوعة بارتفاع الطلب على الرقائق والسيارات من الاقتصادات الرئيسية.

وتقدر الشحنات الخارجية بـ53.2 مليارات دولار خلال الشهر، وفقا لاستبيان أجرته يونهاب إينفوماكس -الذارع المالية لوكالة يونهاب للأخبار- على ثماني شركات سمسرة.

ومن المتوقع ارتفاع الواردات بنسبة 34.7% مقارنة بعام سابق إلى 48.2 مليار دولار، ما ينجم عنه فائض تجاري بقيمة 5 مليارات دولار.

وارتفعت صادرات البلاد بنسبة 29.5% على أساس سنوي في أول 20 يوما من يونيو، بفضل تعافي الطلب على الرقائق والسيارات والمنتجات البترولية، وفقا لبيانات منفصلة صادرة عن دائرة الجمارك الكورية.

وفي ظل تعافي نزعة المستهلكين حول العالم، من المتوقع أن ترتفع صادرات السيارات بنسبة 62.2%، وصادرات المنتجات البترولية والهواتف المحمولة بنسبتي 58.6% و15.8%، على التوالي، وفقا للاستبيان.

ويتوقع الخبراء أن تظل الصادرات قوية في يوليو، في ظل تعافي الاقتصاد الأمريكي وغيره من الاقتصادات الرئيسية من تداعيات جائحة كورونا.