شكرا لقرائتكم خبر عن قبل عيد الأضحى.. اعرف أسعار اللحوم بالسوق اليوم الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت محلات الجزارة الاستعداد لاستقبال موسم عيد الأضحى المبارك، وذلك وفقا لما أكدته شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، حيث أشارت إلى استقرار اسعار اللحوم بالسوق اليوم الاثنين 28-6-2021.

وقال مصطفى غازي صاحب محل جزارة إن سعر كيلو اللحوم بين 120-140 جنيها ،وسجلت الكبدة الكندوز بين 130-150 جنيها، أسعار الموزة الكندوز 130-150 جنيها للكيلو، و أسعار السجق البلدى تتراوح بين 120-130 جنيها، وأسعار اللحوم الضأن تتراوح بين 130-150 جنيها، وسجلت والكبدة الضأن130-150 جنيها، سجل سعر اللحوم الجملي بين 100-120 جنيها للكيلو.

وأشار غازي في تصريحات خاصة لـ"اليوم إلى أن سعر كباب الحلة بين 130-145 جنيها للكيلو، الاستيك والبفتيك 130-150 جنيها للكيلو وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو، وأسعار الكلاوي والقلب تتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو، و المفروم بجميع دراجات يتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو.