شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسماك اليوم بسوق العبور للجملة.. انخفاض البلطي المزارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار الأسماك اليوم الاثنين 28-6-2021، داخل سوق العبور للجملة وفقا لأسعار الجملة بالسوق.

وقال مصطفى السماك تاجر بسوق العبور، إن الإقبال على الأسماك متزايد خلال الفترة الحالية ومع ذلك لدينا كميات كبيرة من المعروض تلبي الطلب، مشيرا إلى أن سعر الكيلو البلطي 1 شهد انخفاضا حيث سجل 19-21 جنيها للكيلو مقابل 20-22 جنيها للكيلو مقابل، كما استقر البلطي المزارع 2 ليسجل 17-19، بينما تتراوح أسعار البلطي الأسواني بين 17-37 جنيها للكيلو، والفيليه البلطي 30 - 110 جنيها للكيلو.

وأشار السماك إلى أن سعر البورى 1 بين ، 50-60 جنيها للكيلو، و البورى "2 " لتسجل 43-47 جنيها للكيلو، وسجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو ، أسعار القشر بياض بين 70-100جنيها للكيلو، والبربون بين " 1 " لـ34-40 جنيها للكيلو ، والبربون " 2 " 25-35 جنيها للكيلو، سجلت أسعار المكرونة السويسي 70-80 جنيها للكيلو، والجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى " 3 " 90 – 150 جنيها للكيلو.