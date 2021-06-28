شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة بأسعار الألبان والجبن والزبدة اليوم الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شهدت أسعار الألبان اليوم الاثنين 28 – 6 – 2021، استقرارا فى محلات الجملة والتحزئة وتراوح سعر اللبن المعبأ بين 13 – 15 جنيها للتر، فى حين تراوح أسعار اللبن السائب "الجاموسى" بين 12 – 16 جنيها للتر، وسجل عبوات الزبادى 125 جرام بين 3 – 4 جنيها .

وسجلت أسعار الجبن سجل سعر كيلو الجبن الأبيض الثلاجة 40 جنيه وكيلو"الجبن الخزين" عند 60 جنيه، وكيلو الجبن الرومى عند 96 جنيها، وبالنسبة لأسعار الزبدة الصفراء النيوزيلاندى 110 جنيهات، وكيلو "الزبدة البلدى الجاموسى" 100 جنيه.

والجدير بالذكر أن اتحاد الغرف التجارية أكد في تقرير سابق على استقرار أسعار مجموعة الألبان الاجبان في السوق المحلى خلال شهري مايو ويونيو.