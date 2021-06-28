شكرا لقرائتكم خبر عن 9 معلومات عن دعم المؤسسة الدولية للتنمية للدول الفقيرة على رأسها اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البنك الدولى وعدد من المؤسسات التابعة على رأسها مؤسسة التمويل الدولية تخصيص نحو 100 مليون دولار منح لإنقاذ الشعب اليمنى من الظروف اللاإنسانية التي يعيشها.

وأشار البنك أنه بعد سنوات من الحرب الأهلية، يحتاج ملايين من اليمنيين بشدة إلى الغذاء والمأوى والرعاية الصحية، وعددا من التفاصيل كتالي..

1 - أعلن البنك الدولى وعدد من المؤسسات التابعة على رأسها مؤسسة التمويل الدولية تخصيص نحو 100 مليون دولار منح.

2 - يحتاج ملايين من اليمنيين بشدة إلى الغذاء والمأوى والرعاية الصحية.

3 - أدى الصراع المستمر منذ عام 2015 في اليمن وهو بالفعل أفقر بلد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى إبقاء اليمن في أزمة طاحنة.

4 - أدت جائحة كورونا إلى تمزيق أنظمة الحماية الاجتماعية والطبية التي كانت تعاني من ضعف بالفعل.

5 - تشير تقديرات مكتب الأمم المتحدة إلى أن الصراعات العنيفة في جميع أنحاء العالم وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 30 عاما.

6 - من المتوقع أن نحو ثلثي عدد الفقراء فقراً مدقعاً في جميع أنحاء العالم سيتركزون في البيئات الهشة بحلول عام 2030.

7 - بين بداية جائحة كورونا وأبريل 2021، خصصت المؤسسة الدولية للتنمية 15.2 مليار دولار لمعالجة الأوضاع الهشة والمتأثرة بالصراعات.

8- تلتزم المؤسسة بتقديم مبلغ 26 مليار دولار ل لمعالجة الأوضاع الهشة والمتأثرة بالصراعات.

9- تتم تعبئة مساهمات من الجهات المانحة لصالح المؤسسة الدولية للتنمية، ومساهمات من البنك الدولي، فضلا عن مصادر التمويل التي يتم الحصول عليها من أسواق رأس المال.