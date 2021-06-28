شكرا لقرائتكم خبر عن 3 ملايين دولار زيادة في واردات مصر من جوز الهند في شهر واحد فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت الواردات المصرية من جوز الهند بشكل ملحوظ خلال شهر مارس الماضي، وفق بيانات حكومية، حيث بلغت قيمة الواردات المصرية منها نحو 5 ملايين و653 ألف دولار، بينما كانت 2 مليون و646 ألف دولار في شهر مارس عام 2020، بزيادة بلغت قيمتها نحو 3 ملايين دولار.

وقالت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن واردات مصر من جوز الهند كانت ضمن واردات أهم السلع الزراعية، والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 794 مليون و238 ألف دولار في شهر مارس الماضي، مقابل 983 مليون و418 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغت قيمته 189 مليون و180 ألف دولار.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن أن قيمة العجز فى الميزان التجارى 2.69 مليار دولار خلال شهر مارس 2021، مقابل 3.59 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبــة تراجع بلغت 25.2٪.

وارتفعت قيمـة الصادرات في شهر مارس الماضي بنسبـة 43.5٪، حيـث بلغـت 3.41 مليار دولار، مقابل 2.38 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السـلع وأهمها الأدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 54.2٪، والملابس الجاهزة بنسبة 49.3٪، والعجائن والمحضرات الغذائية متنوعة بنسبة 18.4٪، والبطاطس بنسبة 1.1٪.