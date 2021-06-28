شكرا لقرائتكم خبر عن فتيحي يتشبث بالاتجاه الصاعد – تحليل صباحي – 28-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد قليلاً سهم فتيحي (4180) في آخر جلساته، محققاً مكاسب طفيفة بنسبة بلغت 0.29% ليكسب السهم نحو 10 هللة، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط والقصير، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ عودة توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 31.70، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة المحوري 37.55.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 32.45 ومستوى المقاومة 35.50.