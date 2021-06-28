شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة يستند لخط اتجاه فرعي صاعد – تحليل صباحي – 28-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع قليلاً سهم الجزيرة (1020) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وعلى اثر استناده لدعم خط اتجاه فرعي صاعد على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ليحقق مكاسب طفيفة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.33% ليكسب السهم نحو 6 هللة، ولكن أمام ذلك تتوارد الاشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ما قد يكبح من مكاسب السهم القادمة.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 18.14، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 19.78.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 18.14 ومستوى المقاومة 19.00.