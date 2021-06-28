شكرا لقرائتكم خبر عن طباعة وتغليف يعاود الارتفاع – تحليل صباحي – 28-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم طباعة وتغليف (4270) الارتفاع في آخر جلساته، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 1.11% ليكسب السهم نحو 0.35 هللة، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية في محاولة منه لتصريف البعض من تشبعه الشرائي بها، ما قد يكبح من مكاسب السهم القادمة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 30.25، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة 33.30 استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 30.25 ومستوى المقاومة 33.30.