شكرا لقرائتكم خبر عن كيمانول بين المطرقة والسندان – تحليل صباحي – 28-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم كيمانول (2001) في آخر جلساته، مع بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليتخطى السهم بهذا الانخفاض الأخير دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يعرضه للمزيد من الضغط السلبي خلال تداولاته القادمة، ليسجل السهم خسائر جديدة بلغت نسبتها -0.84% ليخسر السهم نحو 12 هللة، مقترباً من آخر محطاته التي قد يكتسب منها زخماً إيجابياً لاستعادة تعافيه وهو الاستناد إلى دعم خط اتجاه صاعد على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق.

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط مهم وهو ثبات مستوى الدعم 14.00، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 15.20.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.82 ومستوى المقاومة 14.84.