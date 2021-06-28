شكرا لقرائتكم خبر عن تكوين يكتسي باللون الأخضر – تحليل صباحي – 28-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم تكوين (1201) ارتفاعاً في آخر جلساته، ليحقق السهم مكاسب حادة بلغت نسبتها 6.59% بما يعادل 1.52 نقطة، لينجح السهم باختراق مستوى المقاومة 24.00، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، في محاولة منه لتصريف البعض من تشبعه الشرائي.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 24.00، ليستهدف مستوى المقاومة 26.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 22.88 ومستوى المقاومة 26.00.