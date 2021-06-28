شكرا لقرائتكم خبر عن لازوردى يعزز من مكاسبه – تحليل صباحي – 28-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم لازوردي (4011) في آخر جلساته، ليهاجم السهم مستوى المقاومة 24.30، محققاً مكاسب لليوم الثاني على التوالي بنسبة بلغت 2.38% ليكسب السهم نحو 56 نقطة، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مصحوباً بارتفاع محدود في أحجام التداول.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 24.30، ليستهدف بعدها مباشرة مستوى المقاومة 25.78.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 22.58 ومستوى المقاومة 25.78.