الاقتصاد

الفخارية يتراجع بفعل مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 28-06-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم الفخارية (2360) في آخر جلساته، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة الفرعي 113.40، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته الأخيرة، وليحاول اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على اختراق تلك المقاومة، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -1.25% بما يعادل -1.40 نقطة، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي صاعد على المدى المتوسط، وبضغط إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

 

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 113.40، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 127.60.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 106.00 ومستوى المقاومة 118.20.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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