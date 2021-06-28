شكرا لقرائتكم خبر عن الفخارية يتراجع بفعل مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 28-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم الفخارية (2360) في آخر جلساته، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة الفرعي 113.40، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته الأخيرة، وليحاول اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على اختراق تلك المقاومة، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -1.25% بما يعادل -1.40 نقطة، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي صاعد على المدى المتوسط، وبضغط إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 113.40، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 127.60.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 106.00 ومستوى المقاومة 118.20.